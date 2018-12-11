Гололедица и до -4°С ожидается в Беларуси 12 декабря

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременный снег, гололедица и до 4 градусов мороза ожидается в Беларуси 12 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно. В некоторых районах ожидается кратковременный снег, мокрый снег, днем по юго-востоку слабая метель. Ночью и утром местами прогнозируется туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем северный, северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 тепла, днем ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов.-0-

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