Гололедица и до +5°С ожидается в Беларуси 4 февраля

3 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Гололедица и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой мокрый снег. Днем преимущественно по юго-западной половине страны ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). В некоторых районах будет слабый туман, в ночные и утренние часы - слабый гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 1 тепла, днем будет от минус 1 до плюс 5 градусов.-0-

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