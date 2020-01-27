Гололедица и до +6°С ожидается в Беларуси 28 января

27 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Гололедица и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 28 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет преобладать облачная погода. Ночью преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные осадки (в основном мокрый снег). Днем в отдельных районах ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Местами прогнозируется слабый туман, ночью и утром - слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с, днем по западу порывы будут достигать 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от нуля до плюс 6 градусов.-0-