Гололедица и до -6°С ожидается в Беларуси 9 февраля

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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 9 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью будет облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит от минус 6 до 0 градусов, днем будет от 1 до 7 градусов тепла.-0-