6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси 7 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет малооблачно и без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет порывистый, местами в западных районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов по западу до минус 10 по востоку страны. Днем будет минус 1 - плюс 7 градусов.-0-

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