Гололедица, небольшой снег и до -20°С ожидается в Беларуси 23 декабря

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22 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Гололедица, небольшой снег и до 20 градусов мороза ожидается в Беларуси 23 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, юго-западный 4-9 м/с, в отдельных районах по северу порывы до 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 10-16, местами 17-20 градусов мороза. Днем будет минус 6-12, по юго-западу минус 3-5 градусов.-0-
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