Гололедица, снег и до -5°С ночью ожидаются в Беларуси 26 декабря

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица, снег и до 5 градусов мороза ночью ожидаются в Беларуси 26 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременный снег, мокрый снег. В ночные и утренние часы во многих районах Беларуси, днем местами на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер ожидается западный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов. Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.-0-

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