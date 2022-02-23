23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог в Беларуси 24 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 24 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный, южный 4-9 м/с, местами по северо-западу порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1. Днем будет 3-9 градусов тепла.-0-

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