Гололедицу прогнозируют в Беларуси 30 ноября

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедицу прогнозируют днем 30 ноября на большей части территории Беларуси. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, в утренние и дневные часы порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от 0 до 5 градусов тепла, во второй половине дня она понизится до минус 1-3 градусов.-0-

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