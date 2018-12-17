Голосование за туристический бренд Беларуси завершено

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народное голосование за туристический бренд Беларуси на сайте Национального агентства по туризму завершено. Окончательное решение примет экспертный совет, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора агентства Елена Лихимович.

На голосование по выбору концепции туристического бренда Беларуси было представлено 17 вариантов. По итогам голосования в тройке лидеров оказались концепции бренда, предложенные ООО "Маклай-групп" (1 и 3 места) и креативным рекламным агентством "Молоко" (2 место).

Лидером народного голосования стала концепция бренда со слоганом "Беларусь. Так просто любить", на логотипе изображены две птицы и цветы.

Второе место у концепции, логотипом которой стал венок из шести цветов-областей страны. Предлагаемый слоган - "Будьте с нами".

На третьем месте оказалась концепция бренда со слоганом "Беларусь - природа повсюду" и зубром в основе логотипа.

Как ожидается, окончательное решение по бренду примет экспертный совет, который возглавляет заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Далее должна последовать работа по продвижению бренда.-0-