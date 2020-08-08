Голосую за свободную и независимую страну, в которой будут жить наши дети - Головченко

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко выбирает свободную и независимую страну. Об этом он рассказал сегодня журналистам на избирательном участке №39 в Минске, где вместе с семьей проголосовал досрочно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Так сложилось, что голосуем, когда выдается минута свободного времени. Сейчас очень плотный график работы, все члены правительства посещают предприятия, встречаются с трудовыми коллективами, выясняют, какие надо решить вопросы, что волнует население. А сегодня выдалась небольшая пуаза, решили воспользоваться ей и проголосовать", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко поделился сделанным выбором: "Голосую за ту страну, в которой будет жить поколение наших детей. Конечно, хотелось бы, чтобы они жили в свободной, независимой, суверенной стране, были спокойны за свою жизнь и у них были возможности реализовать себя".

Говоря о планах правительства на ближайшую пятилетку, премьер-министр сообщил, что основные задачи определены и были озвучены в Послании и предвыборной программе действующего главы государства. "Ничего кардинально не меняется, правительство должно найти инструменты для реализации этих задач. Конечно, упор сейчас делается на развитие регионов, создание комфортных условий для жизни не только в столице и областных центрах, но и по всей стране. Это непростая задача, но мы будем ее решать", - подчеркнул он.

Еще одним важным блоком в работе правительства, по словам премьер-министра, станет создание условий для того, чтобы каждый белорус имел не только право, но и возможность быть хозяином на своем участке земли. "Это важная и высокая цель, но для ее эффективной реализации нужно принять много решений, в том числе нормативных. У правительства есть над чем работать в будущей пятилетке", - подытожил Роман Головченко.-0-

Фото Андрея Покумейко