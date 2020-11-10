Головченко: Беларусь готова поделиться в ШОС опытом борьбы с COVID-19

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова поделиться в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своим опытом борьбы с COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на заседании Совета глав государств - членов ШОС в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"В борьбе с пандемией Беларусь пошла своим путем. И, как показало время, наш выбор доказал свою эффективность. Мы рады услышать о принятии в рамках ШОС плана действий по борьбе с эпидемией. Беларусь готова активно участвовать в реализации этого документа и поделиться имеющимся опытом", - сказал Роман Головченко.

По его оценке, пандемия коронавируса обнажила множество проблем в политической, социально-экономической и гуманитарной областях. "В борьбе с вирусом ни одна страна в мире, по нашему мнению, не смогла продемонстрировать свою полную готовность к новому вызову, - отметил глава белорусского правительства. - При этом отдельные страны и международные финансовые организации активно политизировали коронавирус, используя его распространение для получения сиюминутных выгод и увязывая помощь с выполнением политических условий".

/Будет дополнено/.-0-

Беларусь считает актуальным создание в ШОС финансового фонда