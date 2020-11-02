Головченко: Беларусь на первом этапе планирует закупить 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на первом этапе планирует закупить 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр Роман Головченко в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"На первом этапе, я думаю, мы начнем со 100 тыс. доз. Ценовой параметр сейчас тоже обсуждается. Это зависит в том числе от того, будем ли мы брать готовые вакцины или их компоненты и здесь уже смешивать, производить на месте. Пока это обсуждается соответствующими службами", - сказал Роман Головченко.

Он напомнил, что по договоренности с Россией Беларусь будет первой страной, которая официально получит вакцину от коронавируса для массовой вакцинации.

Вместе с тем говорить о массовой вакцинации преждевременно, пока идут клинические испытания вакцины. "Я рассчитываю, что в ближайшее время этот этап должен быть закончен", - отметил он.-0-