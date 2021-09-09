Головченко: Беларусь намерена развивать сотрудничество с Россией в атомной энергетике

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена развивать сотрудничество с Россией в атомной энергетике. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для Беларуси строительство АЭС - крайне важный проект. Необходимо регулярно встречаться, сверять часы и решать вопросы, которые возникают в ходе реализации такого сложного, масштабного проекта. В июне этого года в промышленную эксплуатацию был введен первый энергоблок, ведется работа по строительству второго. Мы крайне заинтересованы в его вводе в те сроки, которые предусмотрены нашим контрактом", - подчеркнул Роман Головченко.

Он отметил, что по поручению главы государства белорусские специалисты во взаимодействии с российскими коллегами сформировали перечень перспективных направлений сотрудничества в области атомной энергетики. "Туда вошли такие важные сферы, как развитие экологического мониторинга, ядерной медицины, создание совместного центра ядерных научных исследований на базе НАН Беларуси. Полагаю, что это не окончательный перечень тем", - сказал премьер-министр.

Роман Головченко

Он также добавил, что союзная программа по атомной энергетике нацелена на развитие сотрудничества между двумя странами в данной сфере. "Особое внимание с нашей стороны будет направлено на взаимодействие при эксплуатации объектов ядерной энергетики, обеспечении ядерной и радиационной безопасности, аварийной готовности, а также обращении с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Данная программа в перспективе предполагает заключение межправительственного соглашения о сотрудничестве в области транспортировки ядерных материалов и обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС", - обратил внимание Роман Головченко.

"В настоящее время наша страна работает над созданием единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами. Будем признательны госкорпорации "Росатом" за консультационную помощь в становлении этой системы с учетом богатого опыта РФ", - добавил премьер-министр.

Алексей Лихачев отметил, что строительство второго энергоблока БелАЭС на финальной стадии, и оценил его готовность в 87-88%. "Мы делаем все, чтобы насытить наше сотрудничество на десятилетия вперед. Обозначены новые направления. Мы готовы активно заниматься проектами, связанными с накопителями энергии, с умной энергетикой, с цифровыми решениями. И, конечно же, для нас важны разработки по линии наших академий наук, сотрудничество с Курчатовском институтом, научные исследования, вплоть до создания исследовательского атомного реактора на территории Беларуси", - подчеркнул он.-0-