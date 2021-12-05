Головченко: Беларусь ответит симметрично на очередной пакет западных санкций

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ответит симметрично на очередной пакет западных санкций, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" премьер-министр Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"Естественно, будут вырабатываться решения, которые в ближайшие дни будут озвучены - очевидно сразу после выходных дней. Я напомню строку из нашего гимна: мы, белорусы, мирные люди. Это наш осознанный курс. Мы ни на кого не нападали, но раз уж против нас развязана экономическая или гибридная война, можно ее по-разному называть, конечно, действия без ответа не останутся", - сказал Роман Головченко.

По его словам, белорусской стороной будут приняты абсолютно адекватные меры. "Это только часть из них. Подчеркну, мы не идем на то, чтобы задействовать весь арсенал. Хотя ответы наработаны и следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричны", - подчеркнул премьер-министр.-0-