Головченко: белорусы никогда не встанут на колени перед любой угрозой

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы никогда не встанут на колени перед любой угрозой, заявил премьер-министр Роман Головченко на торжественном собрании, посвященном 76-й годовщине Великой Победы во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня накануне священного для нас праздника Дня Победы мы благодарим ветеранов Великой Отечественной. Низкий вам поклон, - сказал Роман Головченко. - Спасибо вам за урок мужества, патриотизма и свободолюбия. За пример того, как надо любить свою страну. Мы в долгу перед вами, теми, кто пал на поле боя, кто вернулся с войны, поднимал страну из руин, но не дожил до сегодняшнего дня"

Оплатить этот долг - значит отстоять историческую правду, защитить славу и величие подвига поколения победителей, сохранить мир и независимость, которые ветераны отстаивали ценой своих жизней. "Мы, беларусы - мiрныя людзi! Так начинается наш гимн. Но мы дети и внуки победителей, остановивших коричневую чуму на планете и сломавших хребет агрессору. И поэтому мы никогда не встанем на колени перед любой угрозой", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко поздравил всех с Днем Победы. "Желаю вам счастья, доброго здоровья и новых успехов в труде на благо нашей Родины - Республики Беларусь", - заключил он.-0-

Головченко: в основе народного единства - героическая история непокоренного белорусского народа