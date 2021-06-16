Головченко: государство продолжит инвестировать в восстановление историко-культурных объектов

16 июня, Коссово /Корр. БЕЛТА/. Государство продолжит инвестировать в восстановление историко-культурных достопримечательностей. Об этом заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко, посещая Коссовский дворцово-парковый ансамбль, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно развивать внутренний туризм. Заморские поездки, конечно, хорошо, но все равно большую часть времени белорусы отдыхают дома. Чтобы было куда ездить, надо вкладывать в инфраструктуру туризма, в том числе в объекты историко-культурного наследия. К сожалению, практически все, что было создано в Беларуси за многие века и поколения, оказалось разрушенным в силу разных исторических событий, главным образом военных. Поэтому государство инвестировало и продолжает вкладывать большие деньги в восстановление тех немногих уцелевших объектов", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр побывал в экспозиционных залах Коссовского дворца, ознакомился с реставрационными работами. Сейчас для посещения открыты пять залов. Там воссозданы исторические интерьеры. Помимо антикварных вещей и мебели атмосферу дополняют лепнина, витражи и росписи. Особенно привлекает внимание туристов Белый зал. В Ивацевичском районе, кстати, возродили традицию проведения там балов. Также в одном крыле дворца обустроена гостиница, в другом работает ресторан.

Сейчас реставрационные работы ведутся на втором этаже. Специалисты трудятся над восстановлением интерьеров гостиной, бального зала в стиле неоготики, смотровой площадки.-0-