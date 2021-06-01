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01 июня 2021, 15:19

Головченко: государство заинтересовано в форсированном развитии IT-сферы

Роман Головченко на выставке
Роман Головченко на выставке

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство заинтересовано в форсированном развитии IT-сферы. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на открытии XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

"Государство заинтересовано в форсированном развитии IT-сферы, интеграции процессов управления государством с новейшими технологическими решениями. В этой сфере всегда будет максимальная поддержка правительства и входящих в его состав госорганов", - сказал Роман Головченко.

Первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков, министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган и премьер-министр Роман Головченко
Первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков, министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган и премьер-министр Роман Головченко

По его словам, скорость освоения новых технологий - это основа экономического развития, она дает глобальные преимущества на мировом уровне. "Сегодня в качестве таких преимуществ выступают информационные технологии и темпы их внедрения в традиционные процессы. Результаты такого развития позволяют обеспечить новое качество жизни для людей, большой объем возможностей и служат основой для трансформации экономики и системы государственного управления. Определяя данное направление как первостепенную задачу, Беларусь создала надежную инфраструктурную основу для цифровых преобразований. Услугами сотовой связи четвертого поколения - 4G - в стране охвачена территория, на которой проживает почти 90% населения. Волоконно-оптические линии связи построены ко всем населенным пунктам с численностью домохозяйств от 100 и более, а по показателям оптики в доме мы занимаем лидирующую позицию в Европе. Как итог этой работы - 32-е место в рейтинге Международного союза электросвязи по развитию информационно-коммуникационных технологий. И это лучший показатель среди стран СНГ", - пояснил премьер-министр.

Беларусь достигла значимых результатов в развитии технологий электронного правительства. В ближайшее время граждане смогут убедиться в удобстве предлагаемых решений на практике. "Ознакомиться с ними вживую, потрогать, посмотреть можно уже сегодня на этой выставке. В первую очередь речь идет о биометрических документах, удостоверяющих личность, ID-картах, выдача которых начнется с 1 сентября текущего года. Благодаря им значительно упростится взаимодействие между бизнесом и государством, уменьшатся бюрократические требования для оказания государственных услуг. По сути, это новый этап в развитии цифровизации республики с переходом на новые стандарты обслуживания населения", - добавил он.

"Вместе с тем мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах, нашими ближайшими задачами являются внедрение технологий связи пятого поколения, мобильной электронной цифровой подписи, масштабирование умных городов, развитие проектов электронного образования, здравоохранения и ряда других технологий, - подчеркнул Роман Головченко. - Осознавая важность цифровой трансформации экономики, мы традиционно создаем условия для организации диалога всех заинтересованных в развитии IT-сферы, в том числе путем проведения по инициативе правительства этого форума. Площадка форума - это возможность подвести итоги работы, презентовать результаты цифрового развития, найти новых партнеров, клиентов, а также выработать новые интересные идеи", - подытожил премьер-министр.

Форум "ТИБО" проходит с 1 по 4 июня на площадке комплекса "Минск-Арена". В мероприятии традиционно принимают участие крупнейшие отечественные и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и программного обеспечения, компании - операторы мобильной и фиксированной связи, разработчики и поставщики высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, интеллектуальных решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента. В этом году участниками стали более 100 организаций из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Узбекистана и др.

Центральную экспозицию на выставке занимает стенд "Беларусь - страна цифровых возможностей". Там представлены инновационные разработки государственных органов и белорусских ИТ-компаний в сфере информационных технологий, а также возможности их эффективного применения в различных сферах деятельности. Экспозиция включает такие тематические зоны, как "Цифровые возможности для государства и гражданина", "Цифровые возможности для жизни в современном городе (Smart City)", "Цифровые возможности для бизнеса", "Цифровые возможности для каждого".

Кроме индивидуальных стендов компаний на выставочной экспозиции представлены коллективные стенды министерств образования, промышленности, Государственного комитета по науке и технологиям, Национальной академии наук Беларуси, ООО "Минский городской технопарк", АНО "Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта", а также специальные разделы "Образовательная аллея", "Арена инноваций", "100 идей для Беларуси".

Насыщенная деловая программа "ТИБО-2021" включает 30 тематических мероприятий, среди которых III Евразийский цифровой форум, IV Белорусский ИКТ-саммит, форумы "Цифровое будущее", "Цифровая экономика", региональный семинар-тренинг Международного союза электросвязи "Опыт внедрения и эксплуатации сетей подвижной электросвязи пятого поколения (IMT-2020)" и др.

Во время форума "ТИБО-2021" состоятся подведение итогов конкурса "Интернет-премия "ТИБО-2021", конкурса стартапов Belarus ICT Startup Award, а также белорусский национальный отборочный этап V Международной Scratch-олимпиады по креативному программированию среди школьников.

Форум "ТИБО-2021" проводит Министерство связи и информатизации при участии представителей государства, бизнеса, профессионального и научного сообщества, международных экспертов.-0-

Фото Андрея Покумейко

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