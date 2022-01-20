Головченко: готовится проект указа о передаче пожарной техники в лизинг подразделениям МЧС

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовится проект указа о передаче пожарной техники в лизинг подразделениям МЧС. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения образовательного центра безопасности МЧС, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко сегодня вручил свидетельства на 58 единиц пожарной аварийно-спасательной техники. Среди переданной техники - наиболее востребованные автоцистерны с большим запасом воды (5 и 10 т), которые позволяют ликвидировать значительное количество пожаров без поиска дополнительных водоисточников. В подразделения МЧС также переданы 32-метровые автолестницы для проведения аварийно-спасательных работ на высоте, квадроциклы, мотовездеходы и автомобили поисково-спасательных работ. "Это вклад государства в обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, укрепление материально-технической базы органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. У нас есть разные схемы - что-то финансируется прямо за счет бюджета, внедряем и новые формы. Сегодня говорили о том, что сейчас уже на завершающей стадии находится проект указа, в соответствии с которым пожарная техника будет передаваться подразделениям МЧС в лизинг", - сказал он.

"Безусловно, насколько бы героическими люди не были, сейчас без техники очень сложно, особенно при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Нужны средства доступа в лесные и болотные массивы, средства поиска потерявшихся. Строится больше высотных домов, соответственно нужны более мощные пожарные лестницы", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко подчеркнул, что пожарно-спасательная служба должна развиваться в соответствии с тем, как развивается общество. "Поэтому нужно не только обновлять старую технику, но и вводить в строй абсолютно новые модели. Очень хорошо, что в Беларуси есть собственное производство по полному циклу пожарно-спасательных машин с разными характеристиками. Сейчас стоит задача выйти на максимально возможные параметры пожарных лестниц. Около 30 м мы уже освоили, но необходимо выйти на 50 м, чтобы иметь возможность оказывать помощь людям в высотных зданиях", - обратил внимание он.-0-

Фото Оксаны Манчук