Головченко и Лебедев обсудили предстоящее заседание Совета глав правительств СНГ

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко обсудил с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым заседание Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 28 мая в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша встреча проходит накануне очень важного события - заседания Совета глав правительств СНГ. Мы настроены обсудить все приоритеты белорусского председательства в СНГ, актуальные задачи, которые стоят перед всеми странами Содружества. Есть разные интеграционные форматы - Союзное государство, ЕАЭС, СНГ, ШОС. Перед странами, участвующими в разных интеграционных объединениях, стоят одни и те же вызовы и проблемы: сокращение до минимума ограничений и изъятий в двусторонней торговле, повышение устойчивости экономик к внешним шокам, обеспечение экономической безопасности, гармонизация процедур государственных закупок. Мы намерены подробно и предметно обсудить все эти вопросы", - сказал Роман Головченко.

Во время встречи

Премьер-министр сообщил, что делегация Молдовы не сможет принять полноценное участие в предстоящем заседании. "Это следствие абсолютно непонятных и неестественных событий, связанных с надуманными ограничениями для полетов. Наши молдавские партнеры пострадали из-за такой политики европейских стран. Тем не менее, Молдова будет представлена на уровне посла, так что будет донесена наша позиция и обсуждавшиеся вопросы", - отметил он.

"Впервые за прошедший год такое заседание пройдет в очном формате, - обратил внимание Сергей Лебедев. - Есть желание пообщаться лично, обсудить актуальные проблемы, есть готовность найти решения".

Он подчеркнул, что все вопросы, которые выносятся на рассмотрение глав правительств СНГ, хорошо проработаны, заседанию предшествовала основательная подготовка. "Надеюсь, что заседание пройдет конструктивно и все документы, которые вынесены в повестку дня, будут подписаны", - резюмировал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ.-0-

Сергей Лебедев

Роман Головченко

Фото Андрея Покумейко