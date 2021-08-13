Головченко: интерес к путешествиям по Беларуси необходимо поддерживать и стимулировать

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13 августа, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. Трудности туротрасли из-за пандемии - это окно возможностей для развития внутреннего туризма. Интерес к путешествиям по стране необходимо поддерживать и стимулировать. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко сегодня во время выездного совещания на тему развития внутреннего туризма, передает корреспондент БЕЛТА.Роман Головченко посетил Новогрудский район. Основной темой стало развитие внутреннего туризма и выполнение госпрограммы "Беларусь гостеприимная" на 2021-2025 годы."Эта сфера в Беларуси не получила должного развития. Невысок вклад туризма в экономику. Понятно, что туротрасль испытывает сейчас трудности, связанные с эпидемиологическими ограничениями. Но вместе с негативом надо видеть позитив - это то самое окно возможностей, чтобы задействовать резервы внутреннего туризма", - отметил Роман Головченко. Он подчеркнул, что в этом плане важно взаимодействие с энтузиастами, общественными объединениями, людьми, которые искренне хотят показывать красоты Беларуси гостям страны и соотечественникам.Сейчас интерес к путешествиям по стране вырос. Но этот интерес необходимо стимулировать и поддерживать. "Болезненный вопрос - уровень сервиса. Касается это гостиничного бизнеса, придорожного сервиса, общепита, транспорта", - обратил внимание Роман Головченко. По программе "Беларусь гостеприимная" на развитие инфраструктуры на пятилетку предусмотрено свыше Br400 млн. Пока темпы освоения в регионах невысокие.Впрочем, подчеркнул премьер-министр, не всегда вопрос касается инфраструктуры. Беларусь - страна уникальных природных объектов. Многие хотят отдохнуть именно здесь, вдали от цивилизации. "Развитие этого сегмента туризма не требует больших вложений. Нужны энтузиасты, организационная работа, качественное проведение и сопровождение туров", - сказал премьер-министр.Сегодня Роман Головченко ознакомился с туристическим потенциалом Новогрудчины, основными объектами, среди которых дом-музей Адама Мицкевича, музей еврейского сопротивления, Новогрудский замок, их опытом по привлечению туристов .-0