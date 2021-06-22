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22 июня 2021, 17:20

Головченко: мы должны всегда помнить мужество и героизм народа в годы Великой Отечественной войны

Во время митинга
Во время митинга

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы должны всегда помнить, какие испытания довелось пережить народу в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко, который принял участие в церемонии возложения цветов в мемориальном комплексе "Тростенец", передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны все граждане нашей страны испытывают одинаковые чувства. Это скорбь, память о погибших на полях сражений, в концентрационных лагерях. Строя нашу жизнь сейчас, мы должны всегда помнить о том, что довелось пережить нашей стране, нашим людям. На их долю выпали тяжелейшие испытания. Надо помнить, с каким мужеством и героизмом наш народ их преодолел, каких жертв это стоило, всегда быть достойными памяти тех, кто прошел через ужасы той войны, и не подвести их, строя современную независимую Беларусь", - сказал Роман Головченко.

Он обратил внимание, что сейчас предпринимаются попытки переписать историю. "Ревизионизм - это не новое явление. Стремление переписать историю либо представить ее в свете, выгодном для тех или иных сил, широко распространено. Когда из-за рубежа нам начинают навязывать свои взгляды потомки тех, кто принимал участие в агрессии против нашей страны, какая у нас может быть реакция, кроме отторжения? Мы просто обязаны доносить нашу правду", - подчеркнул премьер-министр.

"Несмотря на то, что большинство в годы войны не изменили присяге, были и те, кто перешел на сторону врага и участвовал в геноциде белорусского народа. Мы должны показать тем, кто пытается навесить на этих людей флаг борцов за некое светлое будущее, кем они на самом деле были", - заявил Роман Головченко.-0-

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ВОВ Головченко мемориальный комплекс митинг патриотизм
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