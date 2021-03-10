Головченко: необходимо определиться с перспективами и поэтапностью застройки городов-спутников

10 марта, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Для успешного развития городов-спутников Минска важно определиться с перспективами и поэтапностью застройки каждого из них, обеспечить параллельное возведение жилья и инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня во время совещания в Смолевичском райисполкоме по вопросам развития городов-спутников, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава правительства напомнил, что в Минске предусмотрено поэтапное сокращение объемов жилищного строительства с параллельным наращиванием объемов возведения жилья в городах-спутниках. Всего их 6: Смолевичи, Руденск, Дзержинск, Фаниполь, Заславль и Логойск. Активная фаза строительства сейчас в первом из перечисленных городов, следующий на очереди Руденск. "Объективно мы понимаем, что строительных и финансовых ресурсов недостаточно, чтобы параллельно осваивать все эти территории. Поэтому необходимо определиться с перспективами и поэтапностью застройки каждого из этих городов, определенных Президентом в качестве спутников столицы", - резюмировал Роман Головченко.

Он отметил, что за прошедшее время немало уже сделано: создана нормативная правовая база, утверждены и частично актуализированы генеральные планы, ведется работа по актуализации планов детального планирования этих территорий.

Роман Головченко

Роман Головченко обратил внимание, что в 2019 году указом главы государства были определены порядок направления очередников из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий из Минска на строительство жилья в Смолевичах и условия оказания им господдержки. Нормативно закреплен и порядок направления средств из бюджета Минска на финансирование объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Главу правительства перед совещанием ознакомили с ходом реализации проекта "Город-спутник Смолевичи" в строящемся микрорайоне Северо-Запад. В прошлом году в рамках программы развития городов-спутников в Смолевичах введен первый жилой дом, начато строительство еще трех.

"Учитывая, что большинство очередников из числа нуждающихся - в городе Минске, а это около 180 тыс. человек, ясно, что таких темпов пока недостаточно, - подчеркнул Роман Головченко. - Поэтому для комплексного решения задач по созданию комфортного проживания в городах-спутниках надо активнее заниматься вопросами создания в районах жилой застройки необходимой инфраструктуры. Немаловажное значение имеет обеспечение быстрого и комфортного транспортного сообщения со столицей".-0-

Во время совещания

Фото Оксаны Манчук