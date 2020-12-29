Головченко: Новый год - это время исполнения желаний

29 декабря, Краснодворцы /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетил сегодня детский дом семейного типа Ольги Климовой в Солигорском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр тепло пообщался с ребятами возле новогодней елки и во время чаепития.

"Пусть за окном не очень новогодняя погода, но Дед Мороз приходит в любую погоду, в том числе когда нет снега. Самое главное, что Новый год - это время, когда сбываются надежды и можно загадать желание на следующий год", - сказал Роман Головченко.

Новый год - еще и время подарков. Премьер-министр передал ребятам сладкие подарки, ноутбук, компьютер и многофункциональное устройство для печати. "У нас IT-страна, век цифровых технологий. Поэтому, думаю, совсем не лишней будет современная компьютерная техника", - отметил Роман Головченко. "Игр поменьше, а полезных занятий - побольше", - пожелал он, передавая подарки. Дети вручили премьеру новогодний сувенир.

Благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-

Фото Оксаны Манчук