Головченко о перспективах строительства второй АЭС: предложение в проработке и будет представлено Президенту в 2022 году

22 декабря, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Возможность строительства второй АЭС в Беларуси рассматривается, предложение будет представлено Президенту в 2022 году. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Есть поручение Президента о проработке вопроса строительства второй станции в другом регионе Беларуси. Это вопрос не очень простой, нужно провести большой объем не только экономических расчетов, но и научных исследований исходя из комплексной программы развития страны", - сказал Роман Головченко.
По его словам, эта работа сейчас идет в плановом порядке под руководством Национальной академии наук с участием российских партнеров. "Мы рассчитываем ее завершить к осени следующего года и внесем Президенту соответствующее предложение", - проинформировал премьер-министр.-0-
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