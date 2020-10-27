Головченко о призывах к забастовкам: это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подчеркивает, что призывы к забастовкам - это не что иное, как прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос БЕЛТА.

"И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался (призывы к общенациональной забастовке. - Прим. БЕЛТА), он, естественно, не состоялся. Он и не мог состояться. Люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы, которые они имеют. Настроены на то, чтобы семьи получали доход. Поэтому абсолютно спокойная обстановка", - заявил премьер-министр.

Роман Головченко отметил, что не преувеличивает угрозу от подобных призывов. Тем не менее он обратился в том числе к тем, кто призывал работников предприятий к стачкам и забастовкам: "Это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям, которые живут в этой стране и работают. Ведь призыв к остановке предприятия - это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов".

Руководитель правительства акцентировал внимание на том, что белорусская экономика открытая и отечественные производители находятся в условиях постоянной конкурентной борьбы при поставках на экспортные рынки, будь то нефтепродукты, калийные удобрения, продукция машиностроения или продовольствие. "Любая остановка производства на руку нашим конкурентам. Остановив, допустим, производство нефтепродуктов (это спотовые сделки), теряем конкретные деньги, весь персонал предприятия теряет выплаты и доплаты за результаты своего труда. Потом вернуться на этот рынок будет гораздо дороже", - сказал Роман Головченко.

Еще один пример он привел в отношении калийной отрасли: когда буквально на одну ночь в августе остановились несколько рудоуправлений, этому факту были очень рады конкуренты "Беларуськалия" за рубежом.

"Экономика страны работает в непростых условиях в силу мирового экономического кризиса. Но работает, и останавливаться не собирается", - подчеркнул премьер-министр.

Он обратил внимание и на другой немаловажный аспект - попытки активно нагнетать обстановку на предприятиях, где внеплановая остановка может привести к опасным последствиям для жизни и здоровья людей. Пример тому - "Гродно Азот". "Раздувалась такая тема, что сейчас "Гродно Азот" остановят, еще что-то… Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны: это опасное производство, любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка, это угроза техногенной катастрофы. Будь то "Гродно Азот", "Могилевхимволокно"… У нас достаточно таких производств. К чему вы призываете? Хотите, чтобы областной город накрыла катастрофа, которая может случиться из-за шальных мыслей в особо рьяных головах? - задал риторический вопрос Роман Головченко. - Конечно, если такого рода вещи будут происходить на предприятиях, которые связаны с опасным производством, с угрозой для безопасности, экологии, то они будут жестко пресекаться в соответствии с законом".

Премьер-министр также упомянул про недавние попытки диверсий на железной дороге. "А как еще расценить то, когда принудительным образом приводят автоматику, которая управляет движением железнодорожных составов, в нерабочее состояние? Что это, как не угроза жизни людей? Что, нам объявляют рельсовую войну? Соответственно, государство будет резко на это реагировать - так, как положено по закону", - сказал он.-0-

Головченко рассказал о возможных сроках, формате и тематике Всебелорусского народного собрания "Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале", - пояснил премьер-министр Роман Головченко. Он уточнил, что с учетом эпидемической обстановки оргкомитет может скорректировать сроки и формат собрания.