Головченко о РКМЦ: высочайший профессионализм и индивидуальный подход к каждому пациенту

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высочайший профессионализм и индивидуальный подход - основополагающие принципы работы Республиканского клинического медцентра. Об этом сказал премьер-министр Роман Головченко на торжественном мероприятии по случаю 90-летия Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пройденные годы символизируют достойный путь становления и развития вашего центра, который стал самым авторитетным и передовым научно-практическим учреждением. Здесь всегда работали и продолжают трудиться уникальные специалисты, которых наша страна вооружила самым современным медицинским оборудованием. Ваш центр укомплектован по самому последнему слову техники", - сказал Роман Головченко.

Как отметил премьер-министр, специалистам центра вверено здоровье высших должностных лиц страны, научной, культурной, деловой элиты государства, а также тысяч граждан страны, гостей из-за рубежа, которым в клинике оказывается своевременная медицинская помощь.

"Основополагающим принципом работы вашего учреждения всегда был и остается высочайший профессионализм и индивидуальный подход к каждому пациенту, а также высочайшее чувство ответственности за тот участок работы, на котором вы находитесь. Именно в этом заключается высший знак качества работы и то признание и авторитет, которые центр по достоинству заслужил", - подчеркнул глава правительства.

Роман Головченко выразил признательность за труд, пожелал дальнейших успехов в благородном деле служения здоровью нации.-0-

Ирина Абельская