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05 июня 2021, 19:15

Головченко о ситуации с рейсом Ryanair: мы готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке

Фото из архива
Фото из архива

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона в ситуации с рейсом Ryanair готова отстаивать свои интересы в судебном порядке. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Авиационные власти Беларуси с самого начала обратились ко всем причастным сторонам с просьбой предоставить данные объективного контроля. До сих пор ни одного такого документа в наш адрес не поступило. При этом все данные объективного контроля с белорусской стороны были немедленно направлены по установленным каналам в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и ряд других европейских структур, которые занимаются авиационной безопасностью", - сказал Роман Головченко.

Он отметил, что западные политики требуют немедленного расследования ситуации с рейсом Ryanair. "Мы тоже этого хотим, но это вопрос не к нам. Мы выступили на заседании Совета ИКАО, высказали свою позицию, но ИКАО до сих пор не приступил к расследованию. Меня информировали, что комиссия пока не сформирована", - обратил внимание премьер-министр.

"Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", - заявил Роман Головченко.-0-

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