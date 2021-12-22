Головченко о возможном прекращении транзита белорусских удобрений со стороны Литвы: примем ответные меры

22 декабря, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Если Литва прекратит транзит белорусских удобрений, Беларусь примет ответные меры. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается заявлений о возможном прекращении транзита белорусских удобрений, мы, конечно, были готовы к такому развитию событий исходя из абсолютно хаотичной политики Литвы на белорусском направлении. Еще с мая-июня мы готовились в том числе к такому варианту, отрабатывали альтернативы. Если кто-то в Литве считает, что это нанесет некий ущерб Беларуси, то могу со всей ответственностью заявить, что главный ущерб будет нанесен самой Литве. Вот такой же ущерб страна нанесла себе политическим отказом от покупки белорусской электроэнергии, которая обошлась бы Литве как минимум в два раза дешевле того уровня, по которому они покупают сейчас на оптовом рынке", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр подчеркнул, что если Литва прекратит транзит белорусских удобрений, это будет нарушением всех международных обязательств. "Мы это без ответа не оставим. Нам придется принимать ответные меры. Как вы знаете, белорусский экспорт в Литву составляет порядка $1 млрд, но в основном это сырье и материалы, которые приобретают литовские компании для последующей переработки. Это касается продукции деревообработки, полимеров и так далее. Если мы остановим поставки этих товаров, переориентируем их на другие рынки, пусть литовский бизнес спросит у своего правительства, как оно будет решать их проблемы", - заявил он.

"Тем не менее мы все-таки полагаем, что здравый смысл восторжествует", - резюмировал Роман Головченко.-0-