Головченко: обновленная Конституция отвечает всем современным реалиям

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый проект Конституции Республики Беларусь отвечает всем современным реалиям. Такое мнение высказал журналистам премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня премьер-министр принял участие в досрочном голосованиии на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

"Почти 80 статей в действующей Конституции подверглись переработке. Кроме того, добавилось 11 новых статей и целая глава. Это очень существенный объем проделанной работы. Конституционная комиссия и экспертная группа работали очень интенсивно. В ходе общественного обсуждения поступило много предложений. Референдум - это серьезный шаг в конституционном развитии нашего государства. Главное, что должна сделать обновленная Конституция, - это учесть все те изменения в политической, экономической и социальной сферах жизни нашего общества, которые произошли с момента принятия действующей Конституции. Она учитывает и новые реалии. В частности, тот факт, что у нас появилась атомная энергетика. Не было такого феномена, как широкое использование персональных данных. Поэтому с новой Конституцией государство берет на себя ответственность за развитие мирной атомной энергетики и безопасность при ее использовании. Также оно принимает ответственность за защиту персональных данных", - подчеркнул Роман Головченко.

Премьер-министр отметил те изменения и дополнения, которые лично для него имеют особую важность. "Мне импонирует появление и в преамбуле Конституции, и в тех статьях, которые регулируют права граждан, приоритеты традиционных семейных ценностей. Нам под разными предлогами пытаются навязать совершенно иные взгляды на семью под видом демократии и свободы личности. Тем самым нам насаждают безнравственность, нигилизм и безответственность. Мне также импонирует расширение контрольных полномочий парламента. Это говорит о том, что политическая система нашего государства становится более современной. И усиление роли парламента очень важно с точки зрения развития современной политической системы. И, наверное, самое важное политическое нововведение, которому посвящена целая глава, - это расширение полномочий Всебелорусского народного собрания. Это происходит в контексте того, о чем часто говорил глава государства. Речь идет о перераспределении полномочий власти. Но если ты получаешь полномочия, ты получаешь и ответственность за их реализацию. Это создает консолидирующую основу для нашего развития на долгие годы вперед", - заявил Роман Головченко.

Он рассказал, почему решил принять участие в голосовании досрочно. "Завтра, как и сегодня, я работаю. С учетом того, что мы только вчера вечером вернулись из командировки в Казахстан, я решил принять участие в референдуме, не откладывая это в долгий ящик. Как показывает последняя статистика, порядка 40% граждан страны проголосовали досрочно. Как видите, я в их рядах", - заключил премьер-министр.-0-