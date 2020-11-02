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02 ноября 2020, 22:22

Головченко: перечень социально значимых товаров в 2021 году расширится

Фото из архива
Фото из архива

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень социально значимых товаров в 2021 году расширится, сообщил премьер-министр Роман Головченко в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Инфляция цен на продовольственные товары составляет около 2,4%-2,5%. Какие-то позиции чуть быстрее дорожают, но по большинству позиций цены или не растут или наоборот даже снижаются, - сказал Роман Головченко. - Мы очень тщательно контролируем перечень социально значимых товаров. Открою небольшой секрет: планируем его расширить на следующий год. Но делать это будем по-рыночному, в то же время твердо следуя курсу, который обозначил Президент. Позиции, которые должны быть доступными для подавляющего большинства населения, не должны резко дорожать, что бы ни происходило".

Говоря о призывах не покупать белорусское, премьер-министр отметил, что "трудно комментировать очевидные глупости". Он добавил, что эти призывы направлены на то, чтобы нанести экономический ущерб стране. Нагнетание истерии началось задолго до выборов президента. Призывы снимать деньги, скупать валюту, не покупать белорусские товары - это не случайные вещи, а элементы скоординированной, заранее просчитанной кампании, уверен Роман Головченко.

По его словам, благодаря слаженным действиям правительства, Нацбанка эти задумки не были реализованы. "Я уверен, нас вынуждали или подталкивали к тому, чтобы применить эти непопулярные меры. Но в государственной системе достаточно прочности, чтобы пережить такие пики. И мы видим уже сейчас, что по сравнению с августом объемы покупки валюты населением снизились в 10 раз. Я надеюсь, что здравые чувства возьмут вверх и ситуация на финансовом рынке окончательно стабилизируется", - отметил он.

Шла речь и о работе предприятий в условиях пандемии. Следствием этой политики премьер-министр назвал в том числе то, что средняя зарплата приближается к Br1,3 тыс., зарплата бюджетников составляет практически 80% от средней зарплаты по стране, а средняя пенсия подходит к Br500.

Более того, падают складские запасы. По итогам сентября их уровень меньше, чем на 1 января 2020 года. "Но, к сожалению, видим, что в Европе нарастает вторая волна и пандемические процессы оказывают влияние на деловую активность. В мире сейчас очень серьезный кризис потребления: приобретают мало, вложения в инвестиционные товары достаточно ограничены, а большинство нашего экспорта - это именно инвестиционные товары", - сказал он.-0-

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