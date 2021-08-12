Головченко: подходы по совершенствованию системы образования достаточно выверены и проработаны

12 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Подходы по
совершенствованию системы образования достаточно выверены, комплексно
проработаны и поддержаны не только педагогическим сообществом, но и
широким кругом общественности. Об этом сказал премьер-министр Роман
Головченко во время совещания по вопросам образования в Белорусском
государственном педагогическом университете, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе правительства.
Как отметил Роман Головченко, если Президентом на
Республиканском педсовете будут поддержаны предложения по
совершенствованию системы образования, то все изменения вступят в силу
до 1 сентября 2022 года.
"Предложения Минобразования неоднократно рассматривались в
правительстве, на заседании республиканского совета ректоров, совещаниях
с участием различного круга заинтересованных: педагогов, представителей
государственных органов, ведущих общественных объединений, родителей.
Также в июне 2021 года проведены парламентские слушания на тему
"Национальная система образования: состояние, законодательное
регулирование, пути совершенствования". Таким образом, выработанные
подходы к совершенствованию системы образования уже достаточно выверены,
комплексно проработаны и поддержаны не только педагогическим
сообществом, но и широким кругом общественности", - подчеркнул глава
правительства.
На совещании рассматривались предложения Минобразования,
касающиеся изменения формата вступительной кампании, введения
национального экзамена для выпускников средней школы, внутреннего
вступительного испытания по профильному учебному предмету в учреждениях
высшего образования, совершенствования отбора наиболее подготовленных
абитуриентов для обучения в вузах.
"Совмещение выпускных экзаменов по математике, русскому или
белорусскому языкам и централизованного тестирования по этим предметам
позволит уменьшить нагрузку на учащихся XI классов, повысить
объективность оценки знаний учащихся, усилить контроль за результатами
учебной деятельности выпускников", - отметил министр образования Игорь
Карпенко.
Предлагается также сохранить тестирование как основную
форму проведения вступительных испытаний в вузы. В то же время не
исключается внутренний экзамен по профильному предмету в вузах при
поступлении на отдельные специальности (творческие,
сельскохозяйственные, педагогические и др.), а также такой экзамен
устанавливается дополнительно для абитуриентов, которые поступают на
специальности на условиях целевой подготовки.
Как подчеркнул Игорь Карпенко, данный подход полностью
оправдан, поскольку тестирование является наиболее объективным и
беспристрастным способом оценки знаний абитуриентов и полностью
исключает коррупционный фактор. При этом сохранение внутреннего экзамена
целесообразно с учетом того, что оценивание знаний при тестировании
носит обезличенный характер и не позволяет выявить индивидуальные
способности абитуриентов, которые необходимы им при обучении по
отдельным специальностям, таким как журналистика, архитектура,
педагогика, творчество, дизайн и др.
Кроме того, вносятся предложения о проведении
внутриуниверситетских олимпиад и зачислении их победителей без
вступительных испытаний в вузы.
Среди ключевых нововведений в новой редакции Кодекса
Беларуси об образовании, предлагаемых Министерством образования, - это
введение дистанционного обучения как самостоятельной формы получения
образования, установление принципа обязательности получения общего
среднего образования, предоставление возможности целевой подготовки
кадров для организаций, расположенных в населенных пунктах независимо от
численности населения (ранее только для населенных пунктов с
численностью не более 20 тыс. человек), предоставление статуса молодого
специалиста выпускникам, получившим образование на условиях оплаты и
изъявившим желание получить распределение на первое рабочее место.
"Введение последней нормы создаст равные возможности для
обучавшихся за счет средств бюджета и на условиях оплаты в получении
первого рабочего места. Гарантированное рабочее место на время отработки
по распределению, денежная компенсация в связи с переездом на место
работы, единовременное пособие в размере оклада при трудоустройстве на
первое рабочее место, ежемесячные выплаты молодому специалисту в течение
срока обязательной работы по распределению до 30% от оклада, а из числа
одаренной и талантливой молодежи - до 50%. С другой стороны,
государство также получит определенный эффект. Это будет способствовать
снижению безработицы среди молодежи, закреплению молодых кадров на
рабочих местах", - резюмировал Игорь Карпенко.-0-