Головченко: подразделения МЧС всегда готовы к быстрым действиям в условиях повышенного риска

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС всегда готовы к быстрым действиям в условиях повышенного риска, заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на офицерском собрании, посвященном завершению службы генерал-лейтенанта внутренней службы, экс-министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В органах по чрезвычайным ситуациям случайных людей в принципе не бывает. Здесь работают только те, кто безмерно отдан своей профессии, служению отечеству и народу. Подразделения МЧС, как и должно быть, всегда готовы к быстрым, решительным действиям в условиях повышенного риска и в условиях, сопряженных с опасностью для жизни, в самой сложной, нестандартной обстановке ", - сказал Роман Головченко.

Он обратил внимание, что умение работать четко, слаженно и результативно подразделения МЧС не раз демонстрировали в деле - как в стране, так и за ее пределами в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Приоритетами вашей деятельности всегда было сохранение жизни, здоровья людей, защита государственных интересов и предупреждение стихийных бедствий. Люди, попавшие в беду, рассчитывают именно на вас. Потому что уверены, что помощь обязательно придет, сотрудники МЧС сделают все возможное и невозможное, чтобы спасти главную ценность - человеческую жизнь", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко поблагодарил Владимира Ващенко за работу и вручил Почетную грамоту Совета Министров за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий профессионализм и значительный личный вклад в предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко обратил внимание, что за плечами Владимира Ващенко серьезный трудовой путь и яркая биография офицера-спасателя, более 40 лет отдано службе по защите в чрезвычайный ситуациях. Прошел достойный путь, начиная от младшего инспектора государственного пожарного надзора в Могилеве, поэтапно прошел все ступени руководящей работы. 10 лет возглавлял Могилевское областное управление МЧС, еще 10 лет - в должности министра. "Практически 20 лет - половина профессионального пути - это руководящая должность на областном и республиканском уровне", - заметил Игорь Сергеенко.

По словам главы АП, Владимира Ващенко всегда отличало добросовестное отношение к делу, внимательное отношение к людям, забота о нуждах подчиненных. За годы руководства Министерством по чрезвычайным ситуациям многое сделано в плане совершенствования и укрепления материально-технической базы, созданы и внедрены новые образцы техники, которая использовалась при ликвидации ЧС, усовершенствована учебная база. По инициативе Владимира Ващенко много внимания уделялось развитию международных связей, белорусские спасатели принимали участии в тушении пожаров в ряде стран.

Игорь Сергеенко поблагодарил Владимира Ващенко за работу по патриотическому воспитанию, созданию образовательных центров безопасности и вручил ему Почетную грамоту Администрации Президента.

Владимир Ващенко поблагодарил всех, с кем довелось работать, отметив, что достигнутые результаты стали возможными благодаря совместному труду. "С госорганами, которые входят в систему национальной безопасности, у нас была сплоченная команда", - сказал он.

Он выразил уверенность, что МЧС и дальше будет достойно выполнять поставленные перед ведомством задачи.-0-