Головченко привился от COVID-19, чувствует себя отлично - пресс-секретарь

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко привился от COVID-19, его самочувствие отличное, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.

"Премьер-министр в четверг привился от COVID-19. Чувствует себя отлично. Был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня, все хорошо", - сказала Александра Исаева.

О намерении Романа Головченко испытать на себе российскую вакцину от COVID-19 стало известно 3 сентября. "Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин во время переговоров в Минске.-0-