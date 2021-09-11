Головченко рассказал, когда заработают союзные программы с Россией

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе "Вопрос номер один" на телеканала "Беларусь 1" рассказал, когда заработают союзные программы с Россией, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам премьер-министра, каждая из 28 согласованных союзных программ предусматривает разное количество мероприятий. Соответственно, у них разные сроки исполнения. Реализация некоторых союзных программ потребует внесения изменений в национальные законодательства. Эти процедуры тоже не быстрые.

"Там есть мероприятия, которые рассчитаны и до 2027 года. Они все разноскоростные: 2022 год, 2023-й, 2024-й, 2025-й… Я думаю, что после того, как программы будут утверждены Высшим Госсоветом и приобретут уже юридическую силу, тогда мы их еще более детализируем", - отметил Роман Головченко.-0-