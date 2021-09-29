Головченко: ставшие на путь экстремизма не остановятся ни перед чем

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставшие на путь экстремизма не остановятся ни перед чем. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не могу не затронуть резонансное событие, которое произошло вчера в Минске и, безусловно, потрясло всю страну. В ходе проведения специальных мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом погиб сотрудник спецподразделения КГБ, верный воинской присяге и служебному долгу. Это большая трагедия для семьи, потерявшей мужа, отца, кормильца, для сослуживцев, потерявших боевого товарища. Мы скорбим вместе с родными и близкими", - сказал Роман Головченко.

Он подчеркнул, что из произошедшего нужно сделать выводы. "Те, кто стал на путь экстремизма, не остановятся ни перед чем. И об этом нас предупреждал глава государства 30 июля на встрече с активом страны. Тогда он сказал, что деструктивные силы взяли на вооружение тактику заговоров, попыток терактов, кураторы которых находятся за границей. Поэтому в качестве одной из важнейших мер по обеспечению безопасности в нынешних условиях Президент обозначил укрепление дисциплины на всех уровнях и во всех сферах деятельности. Это в равной степени касается не только исполнительской, но и производственной и технологической дисциплины", - отметил премьер-министр.

Совет Министров выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника Комитета государственной безопасности, погибшего при исполнении служебных обязанностей.-0-