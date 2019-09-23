Головченко: стратегически важно сохранить и развить собственную систему военного ПО

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Беларуси стратегически важно сохранить и развить собственную систему военного программного обеспечения. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"Вооружение становится не просто умнее, оно становится интеллектуальнее. "Скайнет", который звучал фантастически буквально 20-25 лет назад, уже реальность. Ведь сейчас фактически все страны работают над тем, чтобы объединить системы вооружений в единый замкнутый контур управления - то же самое, чем занимаемся и мы. Программное обеспечение, особенно для военных нужд, - это очень чувствительный продукт. При использовании иностранного ПО в сфере обороны есть определенные риски. Поэтому для нас стратегически важно сохранить и развить собственную систему военного программного обеспечения, которая даст нам уверенность в безопасности в этом компоненте", - подчеркнул Роман Головченко.

Он рассказал также и о том, что производимые в Беларуси системы противодействия беспилотным летательным аппаратам и радиоэлектронного подавления находятся на очень высоком уровне: "Буквально на днях мы завершили испытания для представительных делегаций из региона Ближнего Востока. С уникальными, наверное, характеристиками для систем такого класса".

Прокомментировал глава Госкомвоенпрома и появляющуюся иногда сомнительную информацию о поставках белорусского оружия в воюющие или находящиеся под санкциями страны: "Это элемент фейковых новостей. Ни один из этих вбросов не подтвердился. Более того, нам приносили извинения на официальном уровне, даже на уровне ООН, по этому поводу. Хочу со всей ответственностью заявить, что в Беларуси создана одна из самых стройных и профессиональных систем экспортного контроля, которая просто не допускает каких-то утечек на системном уровне из нашей страны - ни технологий, ни изделий".

При этом некоторые ограничения со стороны ЕС существуют и в отношении одной из организаций Госкомвоенпрома. Неоднократно глава государства и министр иностранных дел указывали на то, что ограничения со стороны Евросоюза архаичны, не соответствуют уровню отношений между ЕС и Беларусью. "Любые ограничительные меры идут во вред экономике. Я просто надеюсь, что это связано с инерцией в каких-либо структурах, и там уже назрело понимание того, что это абсолютный архаизм", - высказал мнение Роман Головченко.

Касаясь темы производства белорусского стрелкового оружия, председатель Госкомвоенпрома отметил, что предприятие "БСВТ - новые технологии" в Оршанском районе на базе бывшей воинской части продолжает реализовывать данный проект. Он включает создание производства боеприпасов - уже сейчас выпускаются патроны трех калибров. "Выпущено уже определенное количество миллионов этих патронов для поставки на экспорт, - заявил глава Госкомвоенпрома. - Там же, на этой площадке, ведется работа по регламенту, ремонту и обслуживанию авиационных ракет, есть планы на развитие другого производства. То есть фактически формируется целый промышленный кластер, связанный с боеприпасами и взрывчатыми веществами".

Говоря о зарплатах в оборонном секторе, Роман Головченко заметил, что Госкомвоенпром соблюдает требование правительства и Президента о том, что темп роста зарплаты должен быть увязан с темпом роста производительности труда. "У нас есть теоретическая возможность сделать очень большие зарплаты. Но мы должны понимать, что это принесет разовый эффект: мы должны вкладывать и вкладываем основные деньги в развитие - в техническое перевооружение, в новые разработки. Сейчас для республики это неплохие цифры. По более успешным предприятиям у нас есть возможность привлекать на работу высококвалифицированных людей, молодежь, которая уже не вся стремится только в Парк высоких технологий. Многие себя находят, и им очень интересно работать в создании сложных систем", - поделился Роман Головченко.-0-