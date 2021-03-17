Головченко: строительство здания Национального детского технопарка планируется завершить к осени 2022 года

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство здания Национального детского технопарка планируется завершить к осени 2022 года. Об этом сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения технопарка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первый объект - школа - будет введен осенью этого года. Мы планируем, исходя из графика работ, весь комплекс зданий Национального детского технопарка закончить к осени 2022 года. Его сроки сдачи по согласованию с руководством страны были скорректированы и отодвинуты, так как в процессе строительства возникли некоторые вопросы, которые усложнили разработку проектной документации на эти объекты, - сказал Роман Головченко. - Сейчас технопарк работает на базе трех площадок. Это дает хорошую возможность до запуска основного комплекса обкатать учебные программы, посмотреть, как ученики на них реагируют, где-то внести коррективы. Преподаватели и весь персонал технопарка учатся вместе с детьми. Этот временной лаг будет использован для того, чтобы в новый технопарк войти не с чистого листа, а полномасштабно запуститься с момента его открытия".

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Фото Андрея Покумейко