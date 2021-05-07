Головченко: в основе народного единства - героическая история непокоренного белорусского народа

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе народного единства - героическая история непокоренного белорусского народа, заявил премьер-министр Роман Головченко на торжественном собрании, посвященном 76-й годовщине Великой Победы во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Великая Отечественная война - это исторический урок. Урок, который, к сожалению, плохо усвоен. Мы видим, как сегодня снижается эффективность системы международной безопасности. Значительно активизировалась военная деятельность в мире. Европейский континент демонстрирует беспрецедентный рост милитаризации. В гонку вооружений и военные приготовления втянуты даже нейтральные страны. Все это происходит на фоне вмешательства некоторых стран во внутренние дела суверенных государств посредством политических ультиматумов и экономического шантажа", - сказал Роман Головченко.

По его словам, то, как быстро в XXI веке гибридные войны переходят в горячую фазу, знают уже многие государства в мире. "В шаге от такого сценария была и Беларусь. Но блицкриг не удался. Те, кто чувствует себя хозяевами в мире, и те, кто им прислуживает, нас не сломили. Но сегодня все чаще звучат призывы из-за рубежа, что нам не надо праздновать День Победы. Надо, как мы, европейцы, отмечать день памяти и примирения, а где-то он называется днем памяти и скорби. Нас призывают чуть ли не к покаянию. Так вот, мы хотим им ответить здесь, в этом зале, где еще блестят награды солдат той войны. Мы скорбим о жертвах, мы помним ужасы войны, мы приняли ваши просьбы о примирении. Но каются пусть те, кто принес на нашу землю страдания и разрушения и развязал геноцид белорусского народа. И нашу победу у нас никому не отнять. Потому что мы - едины. В основе народного единства - героическая история непокоренного белорусского народа, священная память о Великой Победе", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко подчеркнул, что свою независимость и мир на белорусской земле, право выбора нашего народа, право жить и развиваться мы будем защищать."Будем усиливать мощь Вооруженных Сил, укреплять систему коллективной безопасности, развивать военное сотрудничество с Российской Федерацией, с Организацией Договора о коллективной безопасности. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мир и безопасность на белорусской земле будут надежно сохранены и впредь", - констатировал он.-0-