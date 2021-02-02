Головченко: в вынесенной на ВНС программе развития Беларуси будут учтены все критические замечания

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вынесенной на Всебелорусское народное собрание программе развития страны будут учтены все критические замечания. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Программа развития страны, которая будет обсуждаться на ВНС, по словам Романа Головченко, не простая и не банальная, в ней заложено много новых идей. Однако им еще предстоит быть одобренными делегатами форума.

"Уже даже во время обсуждений на областных собраниях поступало много не просто предложений, но и критических высказываний, - отметил премьер-министр. - Не секрет, что программа разрабатывалась правительством, и мы имеем свое видение на это. Но какие-то вещи лучше видны из глубины, а не издалека. Поэтому приходится корректировать, и на самом деле сейчас вся смысловая работа направлена на то, чтобы актуализировать программу, которая была разработана в правительстве, и учесть все критические замечания, которые поступают".

Роман Головченко подчеркнул, что этот документ должен стать фактически дорожной картой развития Беларуси, поэтому должен быть наполнен конкретным содержанием.-0-