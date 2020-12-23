Головченко вручил госнаграды

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды более чем 60 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый из вас является образцом профессионализма, надежности, верности долгу, умения брать на себя ответственность за принимаемые решения, за порученный участок работы. Вы с честью идете по своему трудовому пути. И результаты, которых каждый сумел добиться, - это гордость для Беларуси", - сказал Роман Головченко во время церемонии награждения.

За самоотверженный труд и высокий профессионализм особые слова благодарности глава правительства высказал работникам здравоохранения. "Сегодня вся страна говорит вам спасибо за то, что вы ежедневно спасаете человеческие жизни", - подчеркнул премьер-министр.

В числе награждаемых также - педагоги, руководители учреждений образования. "Именно благодаря вашему таланту белорусская система образования успешно и достойно развивается, активно внедряет современные технологии и инновации в образовательный процесс", - отметил Роман Головченко.

Награды вручены государственным служащим. Премьер-министр обратил внимание, что реализация масштабных проектов и качественное решение поставленных перед госорганами задач во многом зависят от профессионализма управленческих кадров.

Среди награждаемых - деятели культуры и искусства, представители спортивной сферы, общественных объединений, ветеранских организаций, работники агропромышленного и энергетического комплексов, сферы транспорта, коммуникаций, строительной отрасли, налоговых органов.

"В нашем молодом по историческим меркам государстве уже сложились свои трудовые, культурные традиции. И среди создателей этих традиций все вы, безусловно, находитесь на передовой. Вы - это человеческий капитал Беларуси. Уверен, что вы не остановитесь на достигнутом", - сказал Роман Головченко. Он поблагодарил награжденных за добросовестное отношение к труду, профессионализм, самоотверженность при выполнении своего служебного долга, проявленную инициативу.-0-