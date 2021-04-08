Головченко вручил госнаграды 45 представителям различных сфер

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды 45 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня Дворец Республики вновь наполнен торжественной атмосферой. Здесь собрались представители лучших трудовых коллективов различных сфер деятельности, благодаря слаженному и кропотливому труду которых развивается наша страна. По поручению Президента Беларуси вам сегодня будут вручены государственные награды, это результат вашей преданности своему делу, жизненному выбору, профессиональному признанию и родной стране. Своим примером вы доказали, насколько важны профессионализм и гражданская позиция каждого человека в развитии республики", - подчеркнул глава правительства.

Обращаясь к присутствующим в зале, Роман Головченко отметил, что их трудовой путь, успехи и признание - это еще и яркий пример для молодого поколения, как можно и нужно реализовать себя в жизни.

Большая часть государственных наград вручалась сегодня работникам сельского хозяйства. "Это одна из самых сложных и многоплановых отраслей экономики. В Беларуси создаются все условия для развития агропромышленного комплекса. Вашим трудом надежно обеспечена продовольственная безопасность нашей страны, а экспорт сельскохозяйственной продукции - это одно из самых растущих направлений привлечения валютной выручки в страну", - сказал премьер-министр.

Роман Головченко

Глава правительства обратился со словами благодарности и к присутствующим работникам промышленности. "Прошедший год был крайне сложным не только для Беларуси, белорусских промышленников, машиностроителей и приборостроителей, но и для всего мира. Тем не менее, предприятия системы Минпрома закончили его с неплохими результатами, все конвейеры работали, не останавливаясь ни на час, продажи шли в соответствии с заключенными контрактами, обязательства выполнялись, несмотря на сложную ситуацию и с поставками комплектующих изделий, и с отгрузками. Но прошлый год был закончен на позитивной волне, на подъеме, и этот подъем продолжается и в текущем году. Все обязательства, которые промышленники приняли на себя в первом квартале, выполнены, это очень хорошие результаты. В этом огромная заслуга всех из вас, кто находится в этом зале и представляет здесь белорусскую промышленность", - отметил он. При этом премьер-министр подчеркнул, что реализация новых амбициозных проектов, направленных на развитие и качественное решение поставленных перед трудовыми коллективами задач, во многом зависит от уровня и квалификации управленцев. "И мне отрадно видеть здесь представителей и руководителей тех организаций и госорганов, чей вклад в обеспечение устойчивого инновационного развития отраслей народного хозяйства по достоинству оценен государством, медали "За трудовые заслуги" - яркое тому подтверждение", - добавил Роман Головченко.

"Накопленный вами жизненный опыт - это серьезный фундамент для того, чтобы, оттолкнувшись от уже достигнутых свершений, идти дальше к новым трудовым достижениям. Мотивированным и самоотверженным людям покорятся любые высоты, особенно если речь идет о дальнейшем развитии Беларуси", - подытожил премьер-министр.-0-

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Фото Оксаны Манчук