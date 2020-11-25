Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко вручил сегодня во Дворце Республики государственные награды почти 40 представителям различных сфер, передает корреспондент БЕЛТА.

"Церемония вручения государственных наград - это замечательная возможность по достоинству отметить достижения людей, которые заслуживают того, чтобы о них знала вся страна, сердечно поблагодарить за самоотверженный труд, талант и профессиональное мастерство", - подчеркнул Роман Головченко.

Он отметил, что каждый из награждаемых добился значимых, а иногда и выдающихся результатов в своей профессиональной деятельности, внес большой личный вклад в укрепление и развитие страны. "Ваши достижения - это ориентир для молодежи, достойный пример того, как надо реализовывать свои таланты и устремления", - считает премьер-министр.

Среди удостоенных госнаград представители разных профессий. Многие из них представляют агропромышленный комплекс. "Текущий год продолжает проверять на прочность многие отрасли экономики, но, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс страны сработал стабильно, - констатировал глава правительства. - Слаженный и самоотверженный труд аграриев позволил сформировать по ряду культур рекордные показатели в этом году".

Роман Головченко отметил работников Белорусской железной дороги, которые, несмотря на трудности, экономические сложности, связанные с пандемией, сработали на максимуме своих возможностей.

Госнаграды вручены представителям творческой интеллигенции. "Во все времена роль культуры в обществе бесценна. Белорусское искусство традиционно закрепляет идеалы красоты, добра, справедливости, играет значительную роль в формировании моральных и эстетических ценностей. Благодаря вам, людям талантливым, творческим, вдохновленным, неравнодушным, национальная культура получает новое измерение", - сказал глава правительства.

Представители науки, образования, сферы социальной защиты, строительной отрасли, общественных объединений, сотрудники налоговых органов также отмечены госнаградами.

"В этом году исполнилось 30 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси. Можно с уверенностью сказать, что именно вы (получившие сегодня госнаграды. - Прим. БЕЛТА) заложили трудовые и культурные традиции нашего молодого государства", - подытожил Роман Головченко.-0-