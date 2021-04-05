Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды почти 40 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня лучшим представителям трудовых коллективов нашей страны будут вручены заслуженные государственные награды. Их вы удостоены за многолетнюю плодотворную работу и профессионализм при исполнении служебных обязанностей. Вас объединяет высочайший уровень мастерства, умение работать с полной самоотдачей и, что самое главное, - добиваться поставленных целей. Каждый из вас внес значительный личный вклад не только в развитие тех учреждений, организаций, сфер деятельности, в которых вы трудитесь, но и в развитие всей страны", - отметил Роман Головченко.
В зале присутствовали руководители различных уровней. "От принимаемых вами решений зависят судьбы трудовых коллективов, которые находятся за вашими плечами. Именно руководители несут основной груз ответственности в непростые моменты, отвечают за эффективную, устойчивую работу тех организаций, которые возглавляют. Радует, что вы успешно с этими задачами справляетесь", - подчеркнул он.
Среди награждаемых - сотрудники Национального статистического комитета. "Эта сфера деловых и практичных людей. Она не терпит недочетов и недомолвок. Ваше образцовое исполнение служебных обязанностей - это залог реальной оценки социально-экономического развития республики и принятия выверенных управленческих решений, которые должны основываться на точной и проверенной информации", - сказал премьер-министр.
Высокими наградами отмечен труд представителей отечественной промышленности. "Процессы модернизации предприятий, внедрение научных разработок, безусловно, содействуют подъему высокотехнологичной отрасли. Но ключевым компонентом на каждом этапе производства от создания продукта до его реализации на рынках является ваш профессионализм и компетентность", - констатировал глава правительства.
Государственные награды были вручены и медицинским работникам. "Демонстрируя высочайшую самоотдачу, вы несете несменяемую вахту по охране здоровья нашего народа. И результаты этого поистине героического труда - тысячи спасенных жизней", - подчеркнул Роман Головченко.
По его словам, золотыми буквами в историю белорусской культуры будут вписаны имена награжденных сегодня представителей сферы искусства.
Слова особой благодарности премьер-министр выразил присутствующим в зале преподавателям, учителям, тренерам, воспитателям, "которые снискали авторитет не только как высококлассные специалисты, но и как талантливые наставники".
"От правительства и от себя лично поздравляю вас со знаменательным событием вашей жизни, которое безусловно запомнится. Уверен, что ваши знания, неиссякаема энергия, высокая ответственность будут и впредь содействовать успешному развитию нашей родины", - отметил премьер-министр.-0-
Фото Оксаны Манчук