Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер

Роман Головченко во время церемонии

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды почти 80 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА. "Церемония вручения государственных наград - это всегда праздничная, торжественная, а также волнительная процедура для тех людей, которые их по праву заслужили. Они достойны того, чтобы о них узнала вся страна, - сказал Роман Головченко. - Сегодня по поручению Президента мне очень приятно вручить госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов Беларуси". Среди награжденных много работников агропромышленного комплекса. "Текущий год проверял на прочность многие отрасли экономики, в том числе и сферу сельского хозяйства. Не только год, но и погодные условия проверяли вас на стрессоустойчивость. Однако, не смотря на все трудности, наш сельскохозяйственный сектор, АПК сработали устойчиво и стабильно", - отметил глава правительства. Награды также вручены представителям нефтехимического, промышленного комплекса, работникам сферы энергетики, строительной и транспортной отраслей, налоговых органов. "Ваш вклад в развитие национальной экономики по достоинству оценен государством", - подчеркнул премьер-министр. Высокими наградами отмечен труд представителей отечественной науки. "Ощутима роль белорусской науки в формировании имиджа нашей страны как государства с высоким уровнем человеческого и интеллектуального потенциала", - констатировал Роман Головченко. Среди награжденных премьер-министр особо выделил Дмитрия Владимирова, которой удостоен медали "За спасенную жизнь". "Он совершил героический поступок и спас из полыньи двух тонущих людей. Рисковать собственной жизнью и не дать погибнуть другим людям - к такому поступку готовы только сильные духом люди. И Дмитрий Владимирович оказался именно таким", - подчеркнул руководитель правительства. "Дорогие друзья, сегодня в ваших коллективах работают сотни и тысячи профессионалов своего дела. И то, что выбрали именно вас, - это знак высокого доверия и высокой оценки ваших заслуг. От имени правительства Беларуси позвольте выразить глубокую признательность и благодарность всем за проявленный подход, профессионализм и самоотдачу'", - отметил Роман Головченко. Премьер-министр пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, благополучия, а также вдохновения для новых трудовых подвигов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!