Головченко вручил госнаграды работникам БГМУ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды 14 представителям Белорусского государственного медицинского университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Искренне рад вас приветствовать накануне значимой даты для Белорусского государственного медицинского университета, одного из флагманов современной науки и образования нашей страны. Ваша славная история началась 30 октября 1921 года. Первый выпуск из альма-матер был в далеком 1925 году. С тех пор пройден огромный путь, который, безусловно, является предметом гордости", - сказал Роман Головченко.

Сформированы научные школы, которые известны далеко за пределами Беларуси. По самым передовым методикам ведется подготовка будущих специалистов. "Большинство людей, стоящих сегодня на страже здоровья нации, признанные светила в мировой медицинской науке, являются выпускниками вашего учебного заведения. Неспроста в 1971 году вуз был награжден орденом Трудового Красного Знамени", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко

Уже в период независимости Беларуси университет прошел путь преобразований. "Созданы восемь факультетов, магистратура, аспирантура, докторантура, соискательство, клиническая ординатура, интернатура. В 2011 году начата подготовка фармацевтов. В 2021 году открыт Военно-медицинский институт" - обратил внимание глава правительства.

Как подчеркнул Роман Головченко, поистине золотой фонд - профессорско-преподавательский состав и научно-педагогический коллектив. "В своем лице вы объединяете сразу две сложные и благородные профессии - врача и педагога, даете путевку в жизнь высококвалифицированным кадрам. От того, как вы подготовите молодых врачей, зависит, как они состоятся в качестве профессионалов", - заметил он.

Белорусский государственный медицинский университет выпускает специалистов широкого профиля для обеспечения потребностей отечественной медицины. "Далеко не все страны, в том числе и экономически более развитые, имеют такую возможность. Это, безусловно, достижение, которым стоит гордиться, - констатировал премьер-министр. - Имея богатую историю и традиции, университет продолжает динамично развиваться. Это заслуга всего коллектива, всех людей, работающих в этом учебном заведении".

Он выразил благодарность за профессионализм, мастерство и самоотдачу всем, кто вносит вклад в укрепление позиций университета, в первую очередь на международной арене. "Хочу выразить признательность всему коллективу за ту работу, которую вы делаете, за добросовестный труд на благо нашей родной страны. Желаю крепкого здоровья, профессиональных успехов и достижений на ниве педагогики и здравоохранения".-0-

Фото Оксаны Манчук