Головченко вручил госнаграды работникам системы образования

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды более 50 работникам системы образования. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко поздравил гостей с наступающим профессиональным праздником - Днем учителя. "Этот праздник отмечают все, не только учителя, но и школьники, их родители, вчерашние выпускники. Все мы когда-то были учениками. В каждом из нас есть память о любимых учителях, о тех, кто вкладывал свою душу, опыт, талант в обучение и воспитание подрастающего поколения, кто делился своими знаниями, теплом", - сказал премьер-министр.

По его словам, белорусские педагоги во все времена с честью выполняли свою самую главную миссию - просвещение молодежи. Своей мудростью, самоотверженностью, терпением и постоянным творческим поиском учителя закладывают основы становления новых поколений независимой Беларуси.

"Сегодня особую важность приобретает работа учителя в воспитании настоящих патриотов страны, формировании у молодежи чувства сопричастности к героическому прошлому, уважительному отношению к традициям белорусского народа. Это важнейшая государственная задача и в ее реализации государство рассчитывает и опирается на вашу помощь", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр констатировал, что педагоги всегда находятся в центре общественной жизни страны и являются надежной опорой государства. "Вы даете своим воспитанникам знания, прививаете высокие нравственные идеалы, что очень не просто в эпоху современной масс-культуры. Но идеалы остаются всегда, на них воспитываются поколения. Я уверен, что они сохраняются и будут сохраняться неизменными. Эти идеалы - честь и достоинство, доброта и справедливость, - обратил внимание Роман Головченко. - Вы должны помогать разбираться вашим ученикам в тех сложных процессах, которые происходят в мире и в обществе, развивать их личностные качества, способность творческому мышлению, критическому восприятию любой информации, учить находить выход из самых сложных житейских ситуаций. Также надо учить наших ребят, девушек умению принимать решения, брать на себя ответственность и анализировать свои поступки. Ведь перед ними открывается огромный мир, и то, какими они войдут в него, безусловно, зависит от двух столпов воспитания - это семья и учителя. Поэтому общество, определив образование одним из приоритетов развития нашего государства, доверяет вам, учителям, будущее детей. А это основа любого государства".

Роман Головченко

Со своей стороны государство продолжает уделять большое внимание поддержке и развитию системы образования, укреплению ее материально-технической базы. "Объемы финансирования образовательной сферы Беларуси соизмеримы с государственными расходами на образование в большинстве развитых стран мира и составляют более Br8 млрд в год. Это более 5% от ВВП страны. Особое внимание уделяется оснащению учреждений образования современным оборудованием. За счет республиканского бюджета в последние годы в школы, гимназии, лицеи поставлено оборудование для полутора тысяч кабинетов физики, химии, биологии. Закуплено около 8 тыс. персональных компьютеров и мультибордов. Проводится постоянная работа по обновлению сети учреждений дошкольного и общего среднего образования. Только с начала 2021 года введено в эксплуатацию пять детских садов и семь новых школ. Это достаточно дорогостоящие инфраструктурные объекты, но государство понимает важность создания современной материально-технической учебной базы школ", - рассказал он.

Роман Головченко отметил, что эти и многие другие реализуемые государством меры обеспечивают стабильную деятельность учреждений образования и социальную защиту как обучающихся, так и работников сферы образования. "Система образования в Беларуси сегодня - это более 7 тыс. учреждений, в которых обучаются более 2 млн человек и трудятся более 400 тыс. педагогов, высочайших профессионалов своего дела. Поэтому в вашем лице хочу поблагодарить все педагогическое сообщество и от всей души пожелать всем крепкого здоровья, вдохновения и благополучия. Пусть вас всегда согревает и дает новые силы человеческая признательность за ваш нелегкий, но очень благородный труд. Уверен, что все ваши выпускники, выйдя во взрослую жизнь, разлетевшись по стране, а кое-кто и по миру, в течение всей жизни пронесут с собой имена и память о своих любимых учителях, тех, кто дал им, как говорили раньше, путевку в жизнь. Эта фраза, на мой взгляд, актуальна и сегодня. От имени правительства Беларуси примите поздравления с наступающим праздником. Мне очень приятно исполнить сегодня почетную миссию и по поручению главы государства вручить вам, лучшим представителям своей профессии, государственные награды", - подытожил премьер-министр.-0-