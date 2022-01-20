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20 января 2022, 12:14

Головченко вручил госнаграды сотрудникам МЧС и передал пожарную аварийно-спасательную технику

Роман Головченко. Фото из архива
Роман Головченко. Фото из архива

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды сотрудникам МЧС и передал пожарную аварийно-спасательную технику. Торжественная церемония прошла в Образовательном центре безопасности МЧС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спасение человеческой жизни - сложная, почетная и ответственная работа, которая требует особой квалификации и, конечно же, мужества, самоотверженности, отваги. Думаю, все эти качества присущи сотрудникам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Страна гордится вами, гордится вашей работой. Наши граждане знают, что сотрудники МЧС придут на помощь в любой ситуации. Хочу искренне поблагодарить вас за ваш труд. Ваша служба сложная, но благородная", - подчеркнул Роман Головченко.

Премьер-министр вручил сотрудникам МЧС государственные награды. В их числе медали "За спасенную жизнь", которых удостоены начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №2 Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям Витебского областного управления МЧС Максим Боровицкий и командир отделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Лоевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Гомельского областного управления МЧС Борис Грицков. Также Роман Головченко вручил почетные грамоты Совета Министров и благодарности премьер-министра.

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский в свою очередь вручил медаль "За отличие в охране общественного порядка" прапорщику внутренней службы водителю Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимиру Ерохину. Министр также вручил погоны полковников внутренней службы.

Роман Головченко отметил, что МЧС Беларуси сегодня - это развитая структура, целая система предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера, обеспечения пожарной, радиационной, промышленной безопасности.

"Наши спасители неоднократно доказывали свой высокий уровень на международных соревнованиях. Но немаловажной задачей является также укрепление материально-технической базы органов и подразделений МЧС. Уверен, что новые образцы техники, которые сегодня поступят, помогут еще более эффективно справляться со всеми угрозами и происшествиями", - сказал он.

Премьер-министр вручил свидетельства на 58 единиц пожарной аварийно-спасательной техники. Среди переданной техники - наиболее востребованные автоцистерны с большим запасом воды (5 и 10 т), которые позволяют ликвидировать значительное количество пожаров без поиска дополнительных водоисточников. Облегченные и увеличенные стеклопластиковые цистерны вмещают достаточное количество огнетушащих веществ, что позволяет на длительное время сдерживать распространение возгорания. Благодаря современному центробежному насосу при необходимости забор воды можно производить из пожарного гидранта или открытого водоема. Бензиновый генератор обеспечивает бесперебойное освещение места проведения аварийно-спасательных работ телескопической мачтой. Мобильная пожарная мотопомпа позволяет набрать воду даже из неприспособленных источников и водоемов, которые не оборудованы подъездными путями.

Автомобили укомплектованы современным ручным и гидравлическим инструментом для проведения деблокировок, освобождения людей из-под завалов и демонтажа конструкций. Последствия непогоды можно устранять, используя бензопилы и бензорезы для распиловки упавших деревьев и разборки поврежденных строительных сооружений. В наличии носимые и стационарная радиостанции, шанцевый инструмент и оборудование для спасения людей на водной акватории.

Вместимость кабин позволяет доставить к месту происшествия боевой расчет в количестве 6 человек. Конструкцией автомобильных сидений предусмотрена возможность быстрого надевания аппаратов на сжатом воздухе, которые обеспечивают беспрерывную работу в непригодной для дыхания среде.

Активное развитие строительной отрасли также требует и защиты жителей домов повышенной этажности. В подразделения МЧС сегодня переданы 32-метровые автолестницы для проведения аварийно-спасательных работ на высоте.

Ежегодно спасатели сотни раз выезжают на поиски заблудившихся в лесах. Поиск людей в экосистемах требует не только особых навыков и подготовки, но и соответствующей техники: сегодня в подразделения переданы квадроциклы, мотовездеходы и автомобили поисково-спасательных работ.

Роман Головченко также ознакомился с экспозицией Образовательного центра безопасности МЧС, где расположены более 30 интерактивных обучающих площадок по транспортной безопасности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны, пожарной и экологической, а также криминальной безопасности, здорового образа жизни и опасных метеорологических явлений, атомной и радиационной, промышленной безопасности, объединенных главной целью - обучать население способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.-0-

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