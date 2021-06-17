Головченко вручил медикам государственные награды

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды работникам здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я рад исполнить важную миссию - вручить Благодарности Президента тем людям, чьим призванием стало врачевание. В этом зале присутствуют лучшие представители медицинской сферы - люди, чей опыт, компетентность, профессионализм и трудолюбие получили высокую оценку. Вы заслужили признательность тех, кого лечите, спасаете, ставите на ноги, возвращаете в строй. Это и есть благородство в профессии, которую вы выбрали для себя в качестве жизненного курса", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр обратил внимание на сложность работы в медицинской сфере и высокую цену ошибки. "Эта профессия требует исключительного трудолюбия, глубоких профессиональных знаний, постоянного освоения новых методов лечения, новых технологий. К тому же сейчас непростое время: всем нам, а вам особенно, выпало бороться со всемирной напастью - пандемией, которая поразила планету. Это требует особой самоотдачи. Врачи делают все возможное для спасения человеческих жизней", - отметил он.

"Рад возможности поблагодарить все медицинское сообщество, пожелать крепкого здоровья и вдохновения, счастья и благополучия накануне профессионального праздника. Пусть вас всегда согревает и дает новые силы признательность ваших пациентов", - добавил Роман Головченко.

Премьер-министр вручил Благодарности Президента более чем 20 работникам здравоохранения.

Награды медикам также вручали министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило. В частности, были награждены победители конкурса "Врач года - 2020". Среди других наград - медаль имени Флоренс Найтингейл, нагрудный знак "За труд во имя жизни".-0-