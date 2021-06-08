Головченко вручил премии правительства за достижения в области качества

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня награды победителям конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества в 2020 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Премия правительства в области качества - это ежегодная награда, которая присуждается лучшим организациям страны за значительные результаты в области качества и конкурентоспособности продукции и услуг, за внедрение инновационных технологий и достижения в сфере менеджмента", - сказал Роман Головченко на церемонии вручения наград.

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